『ビニールプール 水遊び プール フレームプール 加厚プール 180cm 家庭用プール 家庭用 子供用 大人用 キッズ ベビー 折り畳み式 大型 空気漏れ無し 折りたたみ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月28日 08時 54分に出品され03月28日 08時 54分に終了予定です。即決価格は7,518円に設定されています。現在592件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
素材: 100% PVC
カラー：画像通り
セット内容：プール本体*1
【サイズ】
1.5M：外径：150*115*50 cm/内径：96*60*50 cm 適用人数：1-2人
1.8M：外径：180*145*50 cm/内径：120*90*50 cm 適用人数：1-3人
2.1M：外径：210*150*51 cm/内径：150*90*50 cm 適用人数：1-4人
2.6M：外径：260*175*52 cm/内径：210*120*50 cm 適用人数：1-6人
3.25M：外径:325*180*53cm/内径:270*120*50cm 適用人数：1-8人
【注意事項】
1、PC環境・光の具合により、色や素材のイメージが写真と若干異なる場合がございます。
2、商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、
お客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
3、商品の仕様は改良等のため予告なく変更する場合があります。また本サイトの写真とお届け商品の色合いが多少異なる場合や、制作の都合上、柄などの
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落札価格7518円
592 入札履歴
終了
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