Gooby (グービィー) ふんわりあったか フリースジャケット 犬用 (M ラベンダー)　並行輸入品【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

商品名Gooby (グービィー) ふんわりあったか フリースジャケット 犬用 (M, ラベンダー)Gooby Fleece Vest Dog Sweater - Lavender, Medium - Warm Pullover Fleece Dog Jacket with O-Ring Leash - Winter Small Dog Sweater Coat - Cold Weather Dog Clothes for Small Dogs Boy or Girlブランド:Gooby商品サイズ:Medium chest (~16"")高さ:3.8 cm横幅:18 cm奥行:19.3 cm 商品番号:72106-LAV-M色:Lavender素材:Fleece