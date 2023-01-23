『Gooby 72106-PNK-M Fleece Vest Pink Medium 並行輸入品【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 12時 22分に出品され03月28日 12時 22分に終了予定です。即決価格は7,518円に設定されています。現在793件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名Gooby 72106-PNK-M Fleece Vest Pink MediumGooby Fleece Vest Dog Sweater - Pink， Medium - Warm Pullover Fleece Dog Jacket with O-Ring Leash - Winter Small Dog Sweater Coat - Cold Weather Dog Clothes for Small Dogs Boy or Girlブランド：Gooby商品サイズ：Medium chest (~16"")高さ：2.8 cm横幅：14.2 cm奥行：16.4 cm 商品番号：72106-PNK-M色：Pink素材：Fleece