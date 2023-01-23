『Gooby 72106-NVY-M Fleece Vest Navy Medium 並行輸入品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 16時 00分に出品され03月09日 16時 00分に終了予定です。即決価格は7,518円に設定されています。現在329件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名Gooby 72106-NVY-M Fleece Vest Navy MediumGooby Fleece Vest Dog Sweater - Navy， Medium - Warm Pullover Fleece Dog Jacket with O-Ring Leash - Winter Small Dog Sweater Coat - Cold Weather Dog Clothes for Small Dogs Boy or Girlブランド：Gooby商品サイズ：Medium chest (~16"")高さ：5.6 cm横幅：13.4 cm奥行：17.8 cm 商品番号：72106-NVY-M色：Navy素材：Fleece