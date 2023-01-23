『キタコ(KITACO) ハイカムシャフト モンキー(MONKEY)/スーパーカブ50/リトルカブ ノーマルヘッド対応 300-1137000【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 00時 16分に出品され03月20日 00時 16分に終了予定です。即決価格は7,518円に設定されています。現在482件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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適合車種【ノーマルシリンダーヘッドに適合】モンキー(FI車):FNO，AB27-1900001~ | スーパーカブ50(FI車):FNO，AA01-1700001~ | リトルカブ(FI車):FNO，AA01-4000001~
ノーマルシリンダーヘッドに対応するハイカムシャフトです
より高回転域で伸びる特性を実現させています
バルブタイミング角度【INバルブ】(OPEN)10 BTDC、(CLOSE)32 ABDC
バルブタイミング角度【EXバルブ】(OPEN)30 BBDC、(CLOSE)12 ATDC 1mmリフト時参考値
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キタコ(KITACO) ハイカムシャフト モンキー(MONKEY)/スーパーカブ50/リトルカブ ノーマルヘッド対応 300-1137000
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落札価格7518円
482 入札履歴
終了
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