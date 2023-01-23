『ドラゴンクエスト メタリックアイテムズギャラリースペシャル ロトの剣&ロトの盾 ドラクエ【お歳暮】』はヤフオクでから05月04日 22時 27分に出品され05月04日 22時 27分に終了予定です。即決価格は7,518円に設定されています。現在536件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 「商品情報」「ドラゴンクエスト」に登場するアイテム「ロトの剣」と「ロトの盾」をダイキャスト製メタルフィギュアで再現。

「冒険の書」をモチーフにしたデザインの紙製BOX入りのスペシャル版です。



「主な仕様」ジャンル:フィギュア・プラモデル

メーカー:スクウェア・エニックス

素材:ダイキャスト

商品サイズ:ロトの剣/長さ約157mm、商品サイズ:ロトの盾/高さ約73mm、パッケージサイズ:幅約119mm×奥行約49mm×高さ約190mm

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