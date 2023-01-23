『アクティブスポーツ エス バドミントンラケット スピードバドミントン 490110【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 20時 05分に出品され03月16日 20時 05分に終了予定です。即決価格は7,517円に設定されています。現在509件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アクティブスポーツ エス バドミントンラケット スピードバドミントン 490110
【商品説明】
・エアロスピードシャトル x 3個（レーサー x 2， スターター x 1）
・シャトルケース、専用キャリーバッグ付き
・ドイツ発のアウトドアでも楽しめるスピードバドミントン。オリジナルのシャトルは風の影響を受けにくく、子供から大人まで初心者でも楽しめます。4400、オリーブ、ウィートは色の違いだけで内容は同じで、すべてラケット2本、シャトル3個、シャトルケース、専用キャリーバック付きです。
・軽量アルミニウムラケット（54.5cm / 165g）x 2本
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 22.00 cm
奥行 : 60.50 cm
重量 : 460.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7517円
509 入札履歴
終了
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