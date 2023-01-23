『LYNCOHOME ベージュ タンス 箪笥 チェスト 布製 おしゃれ 引き出し 衣類収納 可愛い 一人暮らし 大容量 簡単組立 転倒防止 3【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 11時 38分に出品され03月14日 11時 38分に終了予定です。即決価格は7,517円に設定されています。現在724件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
LYNCOHOME ベージュ タンス 箪笥 チェスト 布製 おしゃれ 引き出し 衣類収納 可愛い 一人暮らし 大容量 簡単組立 転倒防止 3
【商品説明】
・【インテリアに馴染むデザイン】人気のベージュシリーズに新商品登場！洋室はもちろん、伝統的な和室にもお部屋に溶け込むシンプルなデザイン。コロンと丸い形の天然木ハンドルはより優しい雰囲気を演出。
・【商品仕様】本体サイズ：約幅100×奥行30×高さ76cm。本体重量：12.5kg。耐荷重/天板：20kg・引き出し：4kg・8kg。材質/[フレーム]スチール、[天板・背板・引き出し心材]MDF、[引き出し生地]ポリエステル、[取っ手]天然木。日本語組立説明書・組立工具付き。
・【安心安全な素材を使用】全使用材料国内最高基準の「F」をクリア！新型素材カチオンを使用し、通気性や耐久性も大幅UP
【サイズ】
高さ : 14.50 cm
横幅 : 32.50 cm
奥行 : 106.50 cm
重量 : 13.70 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7517円
724 入札履歴
終了
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