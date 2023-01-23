『帆布工房 ハンプコウボウ トートバッグ LINEシリーズ A4対応 3J45 ベージュ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月22日 04時 52分に出品され04月22日 04時 52分に終了予定です。即決価格は7,517円に設定されています。現在854件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

帆布工房 ハンプコウボウ トートバッグ LINEシリーズ A4対応 3J45 ベージュ



【商品説明】

・タテ35cmxヨコ37cmxマチ11cm

・ポケットの数:4(外側1/内側3)

・メイン素材: 表地:綿

・原産国:中国

・留め具の種類: 金具

・表地: コットン

・表地:綿



【サイズ】

高さ : 6.60 cm

横幅 : 38.00 cm

奥行 : 52.50 cm

重量 : 540.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ 帆布工房

ハンプコウボウ

トートバッグ

LINEシリーズ

A4対応

3J45

ベージュ