『帆布工房 ハンプコウボウ トートバッグ LINEシリーズ A4対応 3J45 ベージュ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月22日 04時 52分に出品され04月22日 04時 52分に終了予定です。即決価格は7,517円に設定されています。現在854件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
帆布工房 ハンプコウボウ トートバッグ LINEシリーズ A4対応 3J45 ベージュ
【商品説明】
・タテ35cmxヨコ37cmxマチ11cm
・ポケットの数:4(外側1/内側3)
・メイン素材: 表地:綿
・原産国:中国
・留め具の種類: 金具
・表地: コットン
・表地:綿
【サイズ】
高さ : 6.60 cm
横幅 : 38.00 cm
奥行 : 52.50 cm
重量 : 540.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7517円
854 入札履歴
終了
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