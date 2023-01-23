『サイトロンジャパン SIGHTRON サイトロン 天体望遠鏡 地上 天体兼用 スマホで撮影 中身が分かる 初心者にもおススメ NEWTONY【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 20時 56分に出品され03月31日 20時 56分に終了予定です。即決価格は7,517円に設定されています。現在996件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

サイトロンジャパン SIGHTRON サイトロン 天体望遠鏡 地上 天体兼用 スマホで撮影 中身が分かる 初心者にもおススメ NEWTONY



【商品説明】

・23?アイピースは8.6倍に、10?アイピースは20倍で観測出来ます。10?アイピース以外にも、アイピースの構造が分かるレンズも付属しております。

・スマートフォン用アダプターが付属しているので、お持ちのスマートフォンで撮影が出来ます。投影用の10?アイピースが付属しているので、投影した画像で観察も可能です。

・口径が50?で明るく見やすい望遠鏡です。夜間から昼間まで時間を気にせず使えます。 近場から遠くまで幅広くお楽しみ頂けます。

・本体は256gとかなり軽量かつコンパクトで、気軽に持ち運べます。前述の通り軽量かつコンパクトな設計の為、場所も取らず

CMR-X0BHC3CCX8

【サイズ】

高さ : 10.50 cm

横幅 : 17.00 cm

奥行 : 23.00 cm

重量 : 700.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。