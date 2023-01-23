『Fosi Audio BT10A Bluetooth 5.0 アンプ ステレオアンプ 50W x2 HI-FI小型高低音 2チャンネル デジタル クラスD レシーバー?【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 02時 57分に出品され03月12日 02時 57分に終了予定です。即決価格は7,517円に設定されています。現在932件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 パラメータ：

電源供給範囲：12v-25v;

THD：?0.5％;

周波数範囲：20Hz-20kHz（±1 dB）;

SNR：?98dB;

入力感度：?280mV;

Bluetooth伝送距離：39フィート;

終端インピーダンス：2Ω-8Ω;

出力電力：50W + 50W;

入力モード：Bluetoothおよびアナログ;

電源：19V 4.74A 90W;

