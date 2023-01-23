『Fosi Audio BT10A Bluetooth 5.0 アンプ ステレオアンプ 50W x2 HI-FI小型高低音 2チャンネル デジタル クラスD レシーバー?【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 02時 57分に出品され03月12日 02時 57分に終了予定です。即決価格は7,517円に設定されています。現在932件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
パラメータ：
電源供給範囲：12v-25v;
THD：?0.5％;
周波数範囲：20Hz-20kHz（±1 dB）;
SNR：?98dB;
入力感度：?280mV;
Bluetooth伝送距離：39フィート;
終端インピーダンス：2Ω-8Ω;
出力電力：50W + 50W;
入力モード：Bluetoothおよびアナログ;
電源：19V 4.74A 90W;
SMSL M100 USB DACオーディオ デコーダ XMOS（XCore200、XU208）AK4452 768KHz DSD512 USB/光フ
¥ 7508
AIYIMA TPA3255 サウンドアンプ 300Wx2クラスDステレオ オーディオアンプHiFiアンプデジタルアンプ スピーカー用ホーム
¥ 7503
Fosi Audio P2 プリアンプ 真空管ヘッドフォンアンプミニHi-Fiステレオオーディオ 低グランドノイズ出力保護機能付き 並行輸入
¥ 7503
太陽誘電製 Thats CD-R音楽用 16倍速80分 金レーベル 10mmPケース5枚入 CDR-A80GP5
¥ 7501
Fosi Audio TB10A 2 チャンネルアンプ 100W x 2 パワーアンプ ステレオ オーディオアンプ レシーバー TPA311
¥ 7501
Fosi Audio TDA7498E 320W 2チャンネルステレオオーディオアンプレシーバーホームスピーカー用ミニHi-FiクラスD内蔵
¥ 7501
（まとめ）パナソニック ステレオヘッドホンRP-HT260-K 1個〔×3セット〕
¥ 7499
新登場Nobsound HiFi 2.1チャンネル オーディオ パワーアンプ ステレオ アンプ 2×50W + 100W サブウーファー メ
¥ 7499
LEPY 2.1ch コンパクトオーディオアンプ 出力45W+45W+68W 2.1chハイパワーアンプ Bluetooth接続対応 USBメモリ再生機能 高出力19V3Aアダプター付属 LP-168PLUS
¥ 7498
Benkeg LINEPAUDIO 2 in4出力スピーカーセレクタースイッチボックス4ゾーンアンプとボリュームコントロール付きスピーカーセ
¥ 7498
アンプケースアルミ合金アンプケースアンプハウジングアンプボックスWA92アンプパーツテレビ、ビデオ、オーディオ用のコンポーネント
¥ 7497
AIYIMA A03 TPA3116サブウーファーBluetoothアンプHiFi TPA3116D2 2.1チャンネルデジタルオーディオア
¥ 7491
KICKER(キッカー) L7 サブウーハー グリル GL780 GL780
¥ 7490
LinkinPerk XLRマイクケーブル XLRオス-メスマイクケーブル 3M / 10FT
¥ 7490
Roland マイク ケーブル RCC-5-TR2R
¥ 7490
USB外部ステレオサウンドアダプター (個別マイク/ヘッドフォンジャック付き) - 3.5mmメスアダプターケーブル: 2x3.5mmオスから3.5mmメス。
¥ 7490
ASTRO Gaming Xbox Live Controller/Chat Cable 1.5M by Astro
¥ 7490
Install Bay - Bluetooth Audio Receiver - Retail Pack (IBR64)， Display Products
¥ 7490
落札価格7517円
932 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！