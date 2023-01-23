『ビクセン(Vixen) 双眼鏡 アリーナHシリーズ アリーナH8×21WP ピンク 13503-5【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 21時 07分に出品され03月06日 21時 07分に終了予定です。即決価格は7,517円に設定されています。現在875件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ビクセン(Vixen) 双眼鏡 アリーナHシリーズ アリーナH8×21WP ピンク 13503-5
【商品説明】
・「POPでオシャレなのに機能も充実! 」のダハ型アリーナ。
・コンパクトながら防水仕様。雨の屋外でも威力を発揮します。
・ポップでカラフル! ライブコンサートなどにオススメのコンパクトでお洒落な双眼鏡。
・マルチコート採用で、明るく鮮明な視界が広がります。
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・丈夫なアルミダイキャストボディを採用。
・無理がなく扱いやすい倍率(8倍)に設定したことにより、拡大しつつも明るい視野が得られます。
【サイズ】
高さ : 7.30 cm
横幅 : 9.30 cm
奥行 : 13.90 cm
重量 : 280.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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875 入札履歴
終了
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