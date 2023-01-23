『布団カバーセット (3点セット)セミダブル 400スレッドカウントコットン 長繊維綿100% 高級コットンサテン 家庭洗濯機洗い可 by P【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 05時 33分に出品され04月12日 05時 33分に終了予定です。即決価格は7,517円に設定されています。現在510件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 カバー、シーツセット

【商品名】

布団カバーセット (3点セット)セミダブル 400スレッドカウントコットン 長繊維綿100% 高級コットンサテン 家庭洗濯機洗い可 by P



【商品説明】

・時代に合った控えめな外観：すっきりとミニマリストな外観の落ち着いた素晴らしい色揃えのボックスシーツやフラットシーツと組み合わせて、素敵な贈り物にもなります。あなたのお母様に、お父様に、息子様、娘様等どなたもが喜んでくれる ふとんカバー セット のプレゼント。お祝い等にも良い贈り物になる



【サイズ】

高さ : 7.30 cm

横幅 : 24.20 cm

奥行 : 28.80 cm

重量 : 1.36 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



※箱入り商品は、箱無しもしくは箱を折りたたんでの発送となる場合がございます。

その他パンフレットや付属品についても、本商品のみになる場合もございます。

メーカーの商品のリニューアルなどにより、同じ商品でも写真と異なる場合もございます。



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