『[キョウエツ] 着物 洗える 単衣着物 縞柄 和服 メンズ (S， 緑)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 15時 17分に出品され03月21日 15時 17分に終了予定です。即決価格は7,517円に設定されています。現在202件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 [サイズ]目安身長:S:160-165cm、M:165-170cm、L:170-175cm、LL:175-180cm、3L:180-185cm 身丈、袖丈、裄丈:S:135cm:49cm:68cm、M:140cm:49cm:70cm、L:145cm:51cm:72cm、LL:150cm:53cm:74cm、3L:155cm:55cm:76cm [品質と素材]:ポリエステル100％ [色と柄]:紫/深緑/緑/オレンジ/茶/赤 × 縞 [生産国]:中国

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