『[キョウエツ] 着物 洗える 単衣着物 縞柄 和服 メンズ (S， 緑)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 15時 17分に出品され03月21日 15時 17分に終了予定です。即決価格は7,517円に設定されています。現在202件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
[サイズ]目安身長:S:160-165cm、M:165-170cm、L:170-175cm、LL:175-180cm、3L:180-185cm 身丈、袖丈、裄丈:S:135cm:49cm:68cm、M:140cm:49cm:70cm、L:145cm:51cm:72cm、LL:150cm:53cm:74cm、3L:155cm:55cm:76cm [品質と素材]:ポリエステル100％ [色と柄]:紫/深緑/緑/オレンジ/茶/赤 × 縞 [生産国]:中国
[キョウエツ] 着物 洗える 単衣着物 縞柄 和服 メンズ (3L， 赤)
¥ 7517
[キョウエツ] 着物 洗える 単衣着物 縞柄 和服 メンズ (3L， 緑)
¥ 7517
[キョウエツ] 着物 洗える 単衣着物 縞柄 和服 メンズ (M， 緑)
¥ 7517
[キョウエツ] 着物 洗える 単衣着物 縞柄 和服 メンズ (LL， 緑)
¥ 7517
[キョウエツ] 着物 洗える 袷着物 縞柄 和服 メンズ (S， 緑)
¥ 7516
西川庄六商店 大風量扇子/丸紋柄（薄むらさき）
¥ 7515
西川庄六商店 大風量扇子/丸紋柄（薄むらさき）
¥ 7515
安心の日本製 米寿 ちゃんちゃんこ お祝いセット 黄 リンズ
¥ 7515
和さくら庵 浴衣平帯（丹前帯）紺色地白ライン太10本セット 日本製 旅館温泉ホテル
¥ 7512
とせん からくさ風呂敷 5巾 堅牢染め 桐唐草
¥ 7511
綿の郷(ワタノサト) 綿入れはんてん 男性用 ドビー織 あられ柄 LL(XL) 白あられ
¥ 7511
雪駄 後金付き 男性着物 浴衣 和装小物 (L)
¥ 7510
福だるまと松 白青 義若オリジナルの股引き ひも式 男女兼用 ３Ｌ 巾広サイズ
¥ 7510
日本製(MADE IN JAPAN) 大型透かしうちわ 粋来(きら) 1107
¥ 7510
(ノーブランド品) 浴衣 仕立上り メンズ 浴衣 ゆかた 大きいサイズ 3L
¥ 7509
芝惣商店 国産雪駄 オールパナマ市松 牛本皮底 日本製 職人さん手作り品 (LL (26.5?以上))
¥ 7509
芝惣商店 国産雪駄 黄草表本皮錦蛇 牛本皮底 日本製 職人さん手作り品 (LL (26.5?以上))
¥ 7508
竹春 一本歯下駄 トレーニング メンズ 天狗下駄 体幹 日本製 桐 下駄 8cm ロング 黒 L
¥ 7506
落札価格7517円
202 入札履歴
終了
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