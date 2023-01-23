『M.モゥブレィ ブライドルレザーの持ち手 本真鍮靴べら ソリッドブラス13＆ブライドル 吉田三郎商店別注 メンズ ネイビー Free【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 16時 00分に出品され03月10日 16時 00分に終了予定です。即決価格は7,517円に設定されています。現在441件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

M.モゥブレィ ブライドルレザーの持ち手 本真鍮靴べら ソリッドブラス13＆ブライドル 吉田三郎商店別注 メンズ ネイビー Free



【商品説明】

・本真鍮の老舗、吉田三郎特注ブラスシューホーン

・英国のタンナーJoseph Clayton & Son社から取り寄せた高級ブライドルレザーを持ち手

・重厚感あふれる一品



【サイズ】

高さ : 3.20 cm

横幅 : 5.80 cm

奥行 : 12.20 cm

重量 : 60.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

シューズ タグ M.モゥブレィ

ブライドルレザーの持ち手

本真鍮靴べら

ソリッドブラス13＆ブライドル

吉田三郎商店別注

メンズ

ネイビー

Free