『M.モゥブレィ ブライドルレザーの持ち手 本真鍮靴べら ソリッドブラス13＆ブライドル 吉田三郎商店別注 メンズ ネイビー Free【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 16時 00分に出品され03月10日 16時 00分に終了予定です。即決価格は7,517円に設定されています。現在441件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
M.モゥブレィ ブライドルレザーの持ち手 本真鍮靴べら ソリッドブラス13＆ブライドル 吉田三郎商店別注 メンズ ネイビー Free
【商品説明】
・本真鍮の老舗、吉田三郎特注ブラスシューホーン
・英国のタンナーJoseph Clayton & Son社から取り寄せた高級ブライドルレザーを持ち手
・重厚感あふれる一品
【サイズ】
高さ : 3.20 cm
横幅 : 5.80 cm
奥行 : 12.20 cm
重量 : 60.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7517円
441 入札履歴
終了
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