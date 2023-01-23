『三菱 ベースライト Myシリーズ 40形 埋込型 下面開放タイプ 220幅 4000lm 昼光色 MY-B440333/DAHZ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 17時 55分に出品され03月17日 17時 55分に終了予定です。即決価格は7,516円に設定されています。現在201件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【仕様】 高効率と消費電力削減でランニングコストを大幅に削減します。

割れにくいポリカーボネート樹脂製ライトユニットの表面に、三菱社独自の汚れ防止技術を施した「ハイブリッドナノコーティング」を採用。汚れ付着率を約1/5に低減。メンテナンスの手間を軽減します。

あとから明るさを約70%(節電モード)に落とすことができる段調光機能を搭載。(壁スイッチ4回切替で実行)さらに節電が可能です。用途変更で照度を落とす場合などに柔軟に対応します。

三菱社独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着。3ステップで簡単に取付けできます。

正面からの取付のため、本体とライトユニットの間に指を挟む心配がありません。さらにバネや本体のエッジをなめらかにしたフルラウンド材を採用しました。

ライトユニットの取外しを繰り返しても取付け性の落ちない耐久性の強いバネを採用しています。