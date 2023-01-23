『三菱 ベースライト Myシリーズ 40形 埋込型 下面開放タイプ 220幅 4000lm 昼光色 MY-B440333/DAHZ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 17時 55分に出品され03月17日 17時 55分に終了予定です。即決価格は7,516円に設定されています。現在201件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【仕様】 高効率と消費電力削減でランニングコストを大幅に削減します。
割れにくいポリカーボネート樹脂製ライトユニットの表面に、三菱社独自の汚れ防止技術を施した「ハイブリッドナノコーティング」を採用。汚れ付着率を約1/5に低減。メンテナンスの手間を軽減します。
あとから明るさを約70%(節電モード)に落とすことができる段調光機能を搭載。(壁スイッチ4回切替で実行)さらに節電が可能です。用途変更で照度を落とす場合などに柔軟に対応します。
三菱社独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着。3ステップで簡単に取付けできます。
正面からの取付のため、本体とライトユニットの間に指を挟む心配がありません。さらにバネや本体のエッジをなめらかにしたフルラウンド材を採用しました。
ライトユニットの取外しを繰り返しても取付け性の落ちない耐久性の強いバネを採用しています。
三菱 ベースライト Myシリーズ 40形 埋込型 オプション取付可能タイプ ファインベース 150幅 3200lm 昼光色 MY-B430337/DAHTN
¥ 7516
三菱 ベースライト Myシリーズ 40形 埋込型 下面開放タイプ150幅 高温タイプ 2500lm 昼白色 MY-B425481/NAHTN
¥ 7516
三菱 ベースライト Myシリーズ 40形 埋込型 下面開放タイプ 150幅 プルスイッチ付 2500lm 連続調光タイプ昼白色 MY-B425331S/NAHZ
¥ 7516
【ポイント14倍】 照明器具 アンティーク ペンダントライト ガラス 北欧 Beryl ベリル LT-3802 1灯 LED対応
¥ 7515
ペンダントライト 引掛けシーリングライト E26口金 LED対応 照明器具 天井照明 ランプシェード 吊り下げ灯 北欧 レトロモダンライト
¥ 7515
神戸マザーズランプ MAFFIN フリル布セード ペンダントライト 真鍮灯具より線コード LEDシャンデリア電球付属 CP-0001 (クリ
¥ 7515
神戸マザーズランプ MAFFIN フリル布セード ペンダントライト 真鍮灯具より線コード LEDシャンデリア電球付属 CP-0001 (ブロ
¥ 7515
神戸マザーズランプ MAFFIN フリル布セード ペンダントライト 真鍮灯具より線コード LEDシャンデリア電球付属 CP-0001 (ホワ
¥ 7515
東京メタル シーリングライト リモコン付 白 電球別売 HC-P018WHRCNDZ
¥ 7515
LT-1589 LT-1590 LT-1591 Lorrez ロレエ 1灯照明器具 ガラス ペンダントライト INTERFORM インターフォルム
¥ 7515
後藤照明 ペンダントライト ネジリコード アルミP1Lセード CP型 100Wクリヤー球付 E26口金 コード長さ約850mm 緑塗装 GLF-3483GR-85
¥ 7515
後藤照明 ペンダントライト ネジリコード アルミP1Lセード CP型 100Wクリヤー球付 E26口金 コード長さ約850mm 黒塗装 GLF-3483BK-85
¥ 7515
後藤照明 ペンダントライト ネジリコード アルミ配照セード CP型 電球別売 E26口金 コード長さ約850mm 白塗装 GLF-3482WH-85X
¥ 7515
遠藤照明 LEDベースライト 40Wタイプ 直付型 下面開放形 W250 ナチュラルホワイト(4000K) ERK9983W+RAD-769W
¥ 7515
遠藤照明 LEDベースライト 40Wタイプ 直付型 下面開放形 W250 昼白色 ERK9983W+RAD-769N
¥ 7515
遠藤照明 LEDベースライト 40Wタイプ 下面開放形 空調ダクト回避型 W220 ナチュラルホワイト(4000K) ERK9989W+RAD-769W
¥ 7515
遠藤照明 LEDベースライト 40Wタイプ 下面開放形 空調ダクト回避型 W220 昼白色 ERK9989W+RAD-769N
¥ 7515
INTERFORM インターフォルム Lipri リプリ ペンダントライト (LED球付属) LT-9554 ペンダントランプ 吊下げ照明 ダイニング照明 天井照明 E17 40W相当×1
¥ 7515
落札価格7516円
201 入札履歴
終了
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