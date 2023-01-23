『SilverStone 12.7mmスリム光学ドライブ→2基USB 3.0 Type-A、Micro SD/SDカードリーダー変換ドライブベ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 15時 43分に出品され03月15日 15時 43分に終了予定です。即決価格は7,516円に設定されています。現在925件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SilverStone 12.7mmスリム光学ドライブ→2基USB 3.0 Type-A、Micro SD/SDカードリーダー変換ドライブベ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.20 cm

横幅 : 16.80 cm

奥行 : 18.20 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。