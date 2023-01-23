『納経集印掛軸 四国八十八ヶ所納経集印軸 本格表装掛軸タイプ N1-002【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 18時 01分に出品され03月16日 18時 01分に終了予定です。即決価格は7,515円に設定されています。現在340件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
納経集印掛軸 四国八十八ヶ所納経集印軸 本格表装掛軸タイプ N1-002
【商品説明】
・掛軸サイズ：幅650×高さ1950mm
・本格表装掛軸タイプ
・本紙：新絹本
・紙箱収納
・軸先：合成樹脂
X072Z7MFGT
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7515円
340 入札履歴
終了
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