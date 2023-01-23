『猫 ケージ キャットケージ ペットケージ キャスター付 猫ゲージ 大型 多頭飼い ネコドア キャットハウス 1段2段可能 留守番 保護 脱走防止 おしゃれ 2段【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 02時 39分に出品され03月09日 02時 39分に終了予定です。即決価格は7,515円に設定されています。現在742件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
線材：スチール（粉体塗装）
ジョイント、扉ロック、トレー ：ポリプロピレン
カラー: ピンク、グレー、ブラウン、グリーン
商品サイズ
74＊47.5＊103cm
梱包数 1
梱包サイズ 76＊54＊20cm
梱包重量 14.5KG
実際重量
12.5KG
生産国 中国
組立品/完成品 組立品
耐荷重 ハンモック：10KG 棚板：10KG
組み立て動画:https://www.youtube.com/watch?v=VosTQEB1vSE
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落札価格7515円
742 入札履歴
終了
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