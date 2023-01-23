『輸入盤 DOORS / SOFT PARADE （50TH ANNIVERSARY DELUXE EDITION） [3CD＋LP]【2024年最新】 』はヤフオクでから04月01日 11時 51分に出品され04月01日 11時 51分に終了予定です。即決価格は7,515円に設定されています。現在375件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
種別:3CD＋LP 【輸入盤】 洋楽ロック 発売日:2019/11/15 登録日:2019/09/26 ドアーズ ソフト・パレード（50THアニバーサリー・デラックス・エディション） 内容:”［CD 1］1. Tell All The People2. Touch Me3. Shaman’s Blues4. Do It5. Easy Ride6. Wild Child7. Runnin’ Blue8. Wishful Sinful9. The Soft Parade10. Who Scared You ? B-Side［CD 2］1. Tell All The People （Doors only mix）2. Touch Me （Doors only mix w／new Robby Krieger overdub）3. Runnin’ Blue （Doors only mix w／new Robby Krieger overdub）4. Wishful Sinful （Doors only mix w／new Robby Krieger overdub）5. Who Scared You （Doors only mix）6. Roadhouse Blues ? Screamin’ Ray Daniels （a.k.a. Ray Manzarek） on vocal7. （You Need Meat） Don’t Go No Further ? Screamin’ Ray Daniels （a.k.a. Ray Manzarek） on vocal8. I’m Your Docto ? Screamin’ Ray Daniels （a.k.a. Ray Manzarek） on vocal9. Touch Me （Doors only mix）10. Runnin’ Blue （Doors only mix）11. Wishful Sinful （Doors only mix）
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落札価格7515円
375 入札履歴
終了
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