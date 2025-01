輸入盤 DOORS / SOFT PARADE （50TH ANNIVERSARY DELUXE EDITION） [3CD＋LP]【2024年最新】

商品情報

種別:3CD+LP 【輸入盤】 洋楽ロック 発売日:2019/11/15 登録日:2019/09/26 ドアーズ ソフト・パレード(50THアニバーサリー・デラックス・エディション) 内容:”[CD 1]1. Tell All The People2. Touch Me3. Shaman’s Blues4. Do It5. Easy Ride6. Wild Child7. Runnin’ Blue8. Wishful Sinful9. The Soft Parade10. Who Scared You ? B-Side[CD 2]1. Tell All The People (Doors only mix)2. Touch Me (Doors only mix w/new Robby Krieger overdub)3. Runnin’ Blue (Doors only mix w/new Robby Krieger overdub)4. Wishful Sinful (Doors only mix w/new Robby Krieger overdub)5. Who Scared You (Doors only mix)6. Roadhouse Blues ? Screamin’ Ray Daniels (a.k.a. Ray Manzarek) on vocal7. (You Need Meat) Don’t Go No Further ? Screamin’ Ray Daniels (a.k.a. Ray Manzarek) on vocal8. I’m Your Docto ? Screamin’ Ray Daniels (a.k.a. Ray Manzarek) on vocal9. Touch Me (Doors only mix)10. Runnin’ Blue (Doors only mix)11. Wishful Sinful (Doors only mix)