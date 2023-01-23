『輸入盤 CASSANDRA WILSON / GLAMOURED [2LP]【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月12日 20時 53分に出品され03月12日 20時 53分に終了予定です。即決価格は7,515円に設定されています。現在27件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
種別:2LP 【輸入盤】 ジャズ・フュージョン海外ジャズ 発売日:2019/03/15 登録日:2019/02/19 カサンドラ・ウィルソン グラマード 内容:［LP1 ： Side A］1. Fragile2. Sleight Of Time3. I Want More［LP1 ： Side B］ 1. If Loving You Is Wrong2. Lay Lady Lay3. Crazy4. What Is It?［LP2 ： Side A］1. Heaven Knows2. Honey Bee3. Broken Drum［LP2 ： Side B］1. On This Train2. Throw It Away 解説:本作は2003年にオリジナル・リリースされたカサンドラ・ウィルソンのブルーノート6作目。全米ジャズ・チャートで2位を記録し、スティング、ボブ・ディラン、ウィリー・ネルソンなどをカヴァーしたジャズ／ブルース／フォーク／ポップ作品。プロデュースはFabrizio Sotti。Kevin Greyの優れたヴァイナル・マスタリングからRecord Technology Inc.の180gオーディオ・ファイル・プレスまで細部への注意が払われている。
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落札価格7515円
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