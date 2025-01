輸入盤 CASSANDRA WILSON / GLAMOURED [2LP]【コストコ お買い得】

商品情報

種別:2LP 【輸入盤】 ジャズ・フュージョン海外ジャズ 発売日:2019/03/15 登録日:2019/02/19 カサンドラ・ウィルソン グラマード 内容:[LP1 : Side A]1. Fragile2. Sleight Of Time3. I Want More[LP1 : Side B] 1. If Loving You Is Wrong2. Lay Lady Lay3. Crazy4. What Is It?[LP2 : Side A]1. Heaven Knows2. Honey Bee3. Broken Drum[LP2 : Side B]1. On This Train2. Throw It Away 解説:本作は2003年にオリジナル・リリースされたカサンドラ・ウィルソンのブルーノート6作目。全米ジャズ・チャートで2位を記録し、スティング、ボブ・ディラン、ウィリー・ネルソンなどをカヴァーしたジャズ/ブルース/フォーク/ポップ作品。プロデュースはFabrizio Sotti。Kevin Greyの優れたヴァイナル・マスタリングからRecord Technology Inc.の180gオーディオ・ファイル・プレスまで細部への注意が払われている。