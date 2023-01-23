『輸入盤 TRIPTYKON WITH THE METROPOLE ORKEST / REQUIEM （LIVE AT ROADBURN） （LTD） [CD＋LP＋DVD＋7inch]【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 11時 33分に出品され03月07日 11時 33分に終了予定です。即決価格は7,515円に設定されています。現在517件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種別:CD＋LP＋DVD＋7inch 【輸入盤】 洋楽ハードロック/ヘヴィメタル 発売日:2020/05/15 登録日:2020/04/16 トリプティコン・ウィズ・ザ・メトロポール・オルケスト レクイエム（ライヴ・アット・ロード・バーン）（限定盤） 内容:［CD］1. Rex Irae （Requiem Chapter One： Overture - Live at Roadburn 2019）2. Grave Eternal （Requiem Chapter Two： Transition - Live at Roadburn 2019）3. Winter （Requiem Chapter Three： Finale - Live at Roadburn 2019）4. Winter （Concert Rehearsal Take April 11 2019 - Live at Roadburn 2019）［LP ： Side A］1. Rex Irae （Requiem Chapter One： Overture - Live at Roadburn 2019）2. Grave Eternal （Requiem Chapter Two： Transition Pt. 1 - Vinyl - Live at Roadburn 2019）［LP ： Side B］1. Grave Eternal （Requiem Chapter Two： Transition Pt. 2 - Vinyl - Live at Roadburn 2019）2. Winter （Requiem Chapter Three： Finale - Live at Roadburn 2019）［DVD］1. Rex Irae （Requiem Chapter One： Overture - Live at Roadburn 2019）2. Grave Ete