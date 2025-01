輸入盤 ERIC CLAPTON / 24 NIGHTS： ORCHESTRAL [3LP]【コストコ お買い得】

商品情報

種別:3LP 【輸入盤】 洋楽ロック 発売日:2023/06/23 登録日:2023/04/21 エリック・クラプトン 24ナイツ:オーケストラル エリック・クラプトン CD 内容:[LP1 : Side A]1. Crossroads *2. Bell Bottom Blues3. Lay Down Sally *[LP1 : Side B]1. Holy Mother *2. I Shot The Sheriff *3. Hard Times4. White Room *[LP2 : Side A]1. Can’t Find My Way Home *2. Edge Of Da 解説:エリック・クラプトンというレジェンドの魅力を余すところなく捉えたこのライヴの名盤に、未発表となっていた音源を追加収録した、ファン待望の「完全盤」が遂に登場!こちらはオーケストラ編成でのパフォーマンスを3枚のアナログ盤に収録した、『24 NIGHTS: ORCHESTRAL [3LP VINYL]』!