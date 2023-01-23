『Lausonhouse コットン100％ 掛け布団カバー， プリント掛けカバー ダブル190x210cm YKK全開ファスナー 布袋の包装【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 23時 24分に出品され03月04日 23時 24分に終了予定です。即決価格は7,515円に設定されています。現在301件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Lausonhouse コットン100％ 掛け布団カバー， プリント掛けカバー ダブル190x210cm YKK全開ファスナー 布袋の包装



【商品説明】

・YKK全開ファスナー，布団本体との固定にヒモがついています、8カ所

・サイズ:ダブル190X210cm１枚

・洗濯機洗い可

・生地：綿100％プリント日本産の染料使用



【サイズ】

高さ : 6.50 cm

横幅 : 18.00 cm

奥行 : 25.00 cm

重量 : 980.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。