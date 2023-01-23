『フォーマルバッグ 4点セット プリーツ HK-1111 ハンドバック・袱紗・サブバッグ・巾着セット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 16時 45分に出品され03月11日 16時 45分に終了予定です。即決価格は7,515円に設定されています。現在331件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
フォーマルバッグ 4点セット プリーツ HK-1111 ハンドバック・袱紗・サブバッグ・巾着セット
【商品説明】
・サブバッグ 縦：約29cm×横：約26cm マチ：なし ふくさ 縦：約12cm×横：約21cm 巾着 縦：約12.5cm ×横：約9cm
・フォーマルバッグ、サブバッグ、ふくさ、巾着の４点セット
・メイン素材: ポリエステル
・留め具の種類: マグネット
・縦：約17cm×横：約25cm×マチ：約10cm 持ち手高さ：約9cm
・表地: ポリエステル
・重さ：340g 開口部：マグネットホック式 内側ポケット×1 背面ポケット×1 底鋲：4つ
【サイズ】
高さ : 8.60 cm
横幅 : 26.40 cm
奥行 : 32.00 cm
重量 : 540.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7515円
331 入札履歴
終了
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