ミドリ安全 メンズ 綿100％ 防寒カストロコート M7506 OD L【2025年の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

ミドリ安全 メンズ 綿100％ 防寒カストロコート M7506 OD L



【商品説明】

・※サイズ表は画像をご覧下さい。

・【綿製品についてのご注意】綿高混率の素材の特徴として、肌触りが良い・吸水性が良い・汚れが落ちやすいなどの衣服の素材として適した特性がある反面、デメリットとして、皺になりやすい・縮みやすい・染料の色が落ちやすいなどの特性があります。特に洗濯時の洗濯方法・乾燥方法によっては、これらのデメリット特性を誘引することが考えられますので十分ご注意下さい。具体的には、洗濯ネットを使う・お湯を使わない・乾燥機を使わない・陰干しをする、あるいは予め大き目のサイズを選ぶなどのご配慮をお願い致します。

・メイン素材: 綿

・素材構成: 100% 綿

・衿ボア着脱式

・［素材］表／綿100％ 撥水加工 裏／ポリエステルシープボア ファスナー／金属 ドット



【サイズ】

高さ : 8.60 cm

横幅 : 44.00 cm

奥行 : 56.00 cm

重量 : 880.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。