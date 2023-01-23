『ミドリ安全 メンズ 綿100％ 防寒カストロコート M7506 OD L【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 06時 32分に出品され03月19日 06時 32分に終了予定です。即決価格は7,515円に設定されています。現在910件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ミドリ安全 メンズ 綿100％ 防寒カストロコート M7506 OD L
【商品説明】
・※サイズ表は画像をご覧下さい。
・【綿製品についてのご注意】綿高混率の素材の特徴として、肌触りが良い・吸水性が良い・汚れが落ちやすいなどの衣服の素材として適した特性がある反面、デメリットとして、皺になりやすい・縮みやすい・染料の色が落ちやすいなどの特性があります。特に洗濯時の洗濯方法・乾燥方法によっては、これらのデメリット特性を誘引することが考えられますので十分ご注意下さい。具体的には、洗濯ネットを使う・お湯を使わない・乾燥機を使わない・陰干しをする、あるいは予め大き目のサイズを選ぶなどのご配慮をお願い致します。
・メイン素材: 綿
・素材構成: 100% 綿
・衿ボア着脱式
・［素材］表／綿100％ 撥水加工 裏／ポリエステルシープボア ファスナー／金属 ドット
【サイズ】
高さ : 8.60 cm
横幅 : 44.00 cm
奥行 : 56.00 cm
重量 : 880.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
KEFITEVD ワークジャケット メンズ ジャンパー 裏ボア 作業服 厚手 カーゴジャケット ミリタリー 中綿ジャケット バイク用 緑 o
¥ 7513
ドムアオム 麻ジャケット メンズ 春夏用 麻100％ テーラードジャケット サマージャケット 春 夏 L アイボリー
¥ 7512
eleitchtee LHTアウトドアジャケット メンズ 多機能 メッシュ フード付き タクティカル マウンテンパーカー 登山服 M65 ポ
¥ 7512
Platilive 電熱ジャケット 電熱服 冬服メンズ ジャケット 19箇所発熱 4つのスイッチ独立 USB給電 3段階温度調整 超軽量 男
¥ 7511
TACVASEN 作業ジャンパー マルチポケット オーバー ストリート ワークウェア メンズ モッズコート レジャー 防寒ブルゾン カッコイ
¥ 7509
TACVASEN ライダースジャケット 防寒 メンズ バイクウェア アメリカン ハイネック ショートジャケット シンプル 大きめ 秋冬 立派
¥ 7509
Cloud Style（クラウド スタイル）メンズ タキシードスーツ 演奏会/音楽会/晩餐会イブニング 燕尾服上下セット 蝶ネクタイ付け (
¥ 7509
メンズファッション 空調風神服 長袖ジャケット BK6177、長袖ジャケット bigborn メンズ bk6177 53ロイヤルブルー×シルバーグレ
¥ 7508
デサント ウインドブレーカー はっ水 防風 ストレッチ 軽量 動きやすい MOVESPORT フード付き トレーニング メンズ ネイビー S
¥ 7508
ジャケット ブルゾン ELEMENT メンズ 【WOLFEBORO】 OAK 2.0 ジャケット 【2022年秋冬モデル】/エレメントボアブルゾン
¥ 7508
ジャケット ナイロンジャケット アディカラー リプロ SST マテリアル ミックス トラックジャケット（ジャージ） / アディダスオリジナルス adi
¥ 7508
YIMANIE チェスターコート メンズ コート 千鳥格子 チェック柄 テーラード 男女兼用 スプリング 春服 秋冬服 ロング丈 ビジネス
¥ 7508
ジャケット ライダースジャケット シンセティックレザーシングルライダース
¥ 7508
KEFITEVD アウトドアウェア 防風 カーゴジャケット 耐摩耗 メンズ ファッション アウター 保温 ブルゾン 秋 綿 グリーン JP
¥ 7508
KEFITEVD アウトドアウェア 防風 カーゴジャケット 耐摩耗 メンズ ファッション アウター 保温 ブルゾン 秋 綿 グリーン JP
¥ 7508
KEFITEVD ワークジャケット メンズ アーミージャケット スタンドカラー ブルゾン かっこいい 防寒着 作業服 春用 ネイビー JP
¥ 7508
KEFITEVD ワークジャケット メンズ アーミージャケット スタンドカラー ブルゾン かっこいい 防寒着 作業服 春用 ネイビー JP
¥ 7508
寅壱 デニム長袖ブルゾン 8990-124 メンズ 04-紺 日本 S (日本サイズS相当)
¥ 7508
落札価格7515円
910 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！