『§Ｄ∞Ｂ∞ＤＳＢＫ＼ＤＯＵＢＬＥＳ ＢＬＡＣＫ ダブルスブラック DSBK ショルダーバッグ ミニショルダー 撥水加工 TREADシリーズ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月15日 22時 46分に出品され03月15日 22時 46分に終了予定です。即決価格は7,515円に設定されています。現在936件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Ｄ∞Ｂ∞ＤＳＢＫ＼ＤＯＵＢＬＥＳ ＢＬＡＣＫ ダブルスブラック DSBK ショルダーバッグ ミニショルダー 撥水加工 TREADシリーズ
【商品説明】
・【サイズ】横18?×縦23?×マチ幅7?
・【ショルダー長さ】約140?
・【ポケット数】外：1 内：2
・【素材】CORDURAナイロン×ポリエステル1680D
・【重さ】約300g
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 23.00 cm
奥行 : 26.00 cm
重量 : 380.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
※食品販売の場合についての補足
商品サンプル画像の中に記載の賞味期限部分はあくまでのサンプル例であり、販売商品の賞味期限は1ヵ月以上の賞味期限がある品物を出荷させていただきます。
商品サンプル画像の中にイメージ画像が含まれておりますが全て新品未開封の品物を出荷させていただきます。
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落札価格7515円
936 入札履歴
終了
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