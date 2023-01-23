『国内正規品完全ワイヤレスイヤホン Sabbat X12Ultra (ブルーミング) ワイヤレス(Qi)充電対応 Bluetooth5.0 A【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 18時 21分に出品され03月27日 18時 21分に終了予定です。即決価格は7,515円に設定されています。現在441件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
国内正規品完全ワイヤレスイヤホン Sabbat X12Ultra (ブルーミング) ワイヤレス(Qi)充電対応 Bluetooth5.0 A
【サイズ】
高さ : 4.40 cm
横幅 : 15.80 cm
奥行 : 16.00 cm
重量 : 250.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7515円
441 入札履歴
終了
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