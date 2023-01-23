『[ジェラート ピケ] スムーズィーサマーJQDカップインタンクドレス PWNO212020 レディース OWHT F【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 02時 00分に出品され03月18日 02時 00分に終了予定です。即決価格は7,514円に設定されています。現在623件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品概要】

[生産国]: 中国

SIZE:F 肩幅:34cm 身幅:48cm 着丈:109cm



【商品説明】

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【商品詳細】

ブランド：gelato pique(ジェラート ピケ)

商品名：[ジェラート ピケ] スムーズィーサマーJQDカップインタンクドレス PWNO212020 レディース OWHT F

商品番号：PWNO212020

商品内容：Free Size

色：OWHT



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