『アクアシステム プロジェクトフィルター プラス 645 60HZ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 08時 47分に出品され03月05日 08時 47分に終了予定です。即決価格は7,514円に設定されています。現在211件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アクアシステム プロジェクトフィルター プラス 645 60HZ



【商品説明】



X004FT7A1Y



【サイズ】

高さ : 20.00 cm

横幅 : 24.30 cm

奥行 : 26.40 cm

重量 : 1.36 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。