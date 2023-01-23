『VGP 2021 SUMMER受賞GLIDiC Sound Air TW-4000(完全ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.0)GL【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 12時 34分に出品され04月14日 12時 34分に終了予定です。即決価格は7,514円に設定されています。現在646件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

VGP 2021 SUMMER受賞GLIDiC Sound Air TW-4000(完全ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.0)GL



【商品説明】

・GLIDiC史上最少サイズ。手荷物がコンパクト化するライフスタイルに対応し、よりコンパクトさを追求。



【サイズ】

高さ : 3.40 cm

横幅 : 11.70 cm

奥行 : 19.60 cm

重量 : 170.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。