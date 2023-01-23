『TOMOUNT 2way コット キャンプ アウトドア ベッド高低兼用 折りたたみ式コット 耐荷重150kg 収納ケース付き お昼寝 キャン【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月26日 14時 08分に出品され04月26日 14時 08分に終了予定です。即決価格は7,513円に設定されています。現在65件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

TOMOUNT 2way コット キャンプ アウトドア ベッド高低兼用 折りたたみ式コット 耐荷重150kg 収納ケース付き お昼寝 キャン



【サイズ】

高さ : 18.80 cm

横幅 : 19.10 cm

奥行 : 54.10 cm

重量 : 3.02 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。