『TOMOUNT コット アウトドアベッド キャンプコット 高低兼用 折りたたみ式コット 2WAYS 耐荷重150kg 収納ケース付き お昼寝【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 07時 17分に出品され03月20日 07時 17分に終了予定です。即決価格は7,513円に設定されています。現在832件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

TOMOUNT コット アウトドアベッド キャンプコット 高低兼用 折りたたみ式コット 2WAYS 耐荷重150kg 収納ケース付き お昼寝



【商品説明】

・【2021改良コット、高低兼用】製品のアップグレードが成功しました！ お客様からフィードバックされた分解という難題を解決！普通のキャンプベッドと比べて、脚が12本増えたら、ハイ/ローが自由に切り替えられることができます。キャンプベッドの展開サイズ：「ハイ」約:190x65x38cm、「ロー」約：190x65x18cm。収納袋サイズ約：53x18x12.5cm 。重さ：2.7kg、耐荷重150 kg。

・【コンパクト収納、持ち運び便利】レバーを使って取り付けますので、工具不要、女性でも5分以内に完成できます、組み立てがとても簡単です。コンパクトで車やバイクの後ろに置いても楽だし、家に置いてもスペー



【サイズ】

高さ : 18.80 cm

横幅 : 19.10 cm

奥行 : 54.10 cm

重量 : 3.02 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。