『マスプロ電工 サイドベース 地デジアンテナ、BS・CSアンテナ(50cm以下) 用 溶融亜鉛めっき SBM45L【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月13日 08時 01分に出品され04月13日 08時 01分に終了予定です。即決価格は7,512円に設定されています。現在595件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 BS・CSアンテナ50cm以下用

地上デジタルアンテナにも使用できます

壁面取付け用

適合フェンス:角柱80*80mm(最大)

溶融亜鉛めっき仕上げで錆に強い

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