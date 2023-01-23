『キャスコ(Kasco) クラブヘッド ドルフィンウェッジセミグースタイプ DW-120G HEAD シルバー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 10時 48分に出品され03月08日 10時 48分に終了予定です。即決価格は7,512円に設定されています。現在363件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ロフト角:64

バンス角:トゥ 1.0 センター:8.0 ヒール:4.0

ライ角:63.5

素材:軟鉄

対象シーズン:オールシーズン