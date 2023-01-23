『Categories Knitty Kitty 2 Pack - Yarn Ball Cat Toy With Rattle 並行輸入品【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月11日 17時 12分に出品され05月11日 17時 12分に終了予定です。即決価格は7,512円に設定されています。現在841件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名Categories Knitty Kitty 2 Pack - Yarn Ball Cat Toy With Rattleブランド：Categories商品サイズ：2 Pack / Small高さ：5.1 cm横幅：7.6 cm奥行：15.2 cm 商品番号：6217-024色：Multicolor素材：yarn