『ワイルドシングス リュック WT-380-0172 X-PAC 22709089 ブラック【2024年最新】 』はヤフオクでから03月07日 07時 25分に出品され03月07日 07時 25分に終了予定です。即決価格は7,512円に設定されています。現在57件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ワイルドシングス リュック WT-380-0172 X-PAC 22709089 ブラック



【商品説明】

・ストラップの種類: 調節可能， ショルダーストラップ

・タテ46cmxヨコ29cmxマチ10cm

・ポケットの数:7(外側5/内側2)

・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能

・撥水剤

・留め具の種類: ファスナー

・表地: NYLON X-PAC



【サイズ】

高さ : 10.40 cm

横幅 : 34.00 cm

奥行 : 46.00 cm

重量 : 700.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ワイルドシングス

リュック

WT-380-0172

X-PAC

22709089

ブラック