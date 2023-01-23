『ワイルドシングス リュック WT-380-0172 X-PAC 22709089 ブラック【2024年最新】 』はヤフオクでから03月07日 07時 25分に出品され03月07日 07時 25分に終了予定です。即決価格は7,512円に設定されています。現在57件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ワイルドシングス リュック WT-380-0172 X-PAC 22709089 ブラック
【商品説明】
・ストラップの種類: 調節可能， ショルダーストラップ
・タテ46cmxヨコ29cmxマチ10cm
・ポケットの数:7(外側5/内側2)
・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能
・撥水剤
・留め具の種類: ファスナー
・表地: NYLON X-PAC
【サイズ】
高さ : 10.40 cm
横幅 : 34.00 cm
奥行 : 46.00 cm
重量 : 700.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7512円
57 入札履歴
終了
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