『イシュタル リュック ゼノ メンズ BK【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 04時 32分に出品され03月11日 04時 32分に終了予定です。即決価格は7,512円に設定されています。現在637件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
イシュタル リュック ゼノ メンズ BK
【商品説明】
・ショルダーストラップ付き(全長132cm)
・ストラップの種類: ショルダーストラップ
・タテ43cmxヨコ28cmxマチ9cm
・ポケットの数:8(外側3/内側5)
・留め具の種類: ファスナー
・表地: フェイクレザー
・重量:890g
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 33.00 cm
奥行 : 48.00 cm
重量 : 1.02 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7512円
637 入札履歴
終了
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