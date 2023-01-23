『イシュタル リュック ゼノ メンズ BK【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 04時 32分に出品され03月11日 04時 32分に終了予定です。即決価格は7,512円に設定されています。現在637件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

イシュタル リュック ゼノ メンズ BK



【商品説明】

・ショルダーストラップ付き(全長132cm)

・ストラップの種類: ショルダーストラップ

・タテ43cmxヨコ28cmxマチ9cm

・ポケットの数:8(外側3/内側5)

・留め具の種類: ファスナー

・表地: フェイクレザー

・重量:890g



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 33.00 cm

奥行 : 48.00 cm

重量 : 1.02 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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