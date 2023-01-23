『ファーストダウン エクスプロレーション ギア 撥水ビジネスリュック ウエルダー 2way PC/タブレット収納付 NV【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月10日 11時 51分に出品され03月10日 11時 51分に終了予定です。即決価格は7,512円に設定されています。現在940件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ファーストダウン エクスプロレーション ギア 撥水ビジネスリュック ウエルダー 2way PC/タブレット収納付 NV



【商品説明】

・ストラップの種類: 2 way

・タテ43cmxヨコ30cmxマチ10cm

・ポケットの数:5(外側1/内側4)

・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル(CORDURA)

・重量:750g



【サイズ】

高さ : 10.60 cm

横幅 : 33.60 cm

奥行 : 48.40 cm

重量 : 780.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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