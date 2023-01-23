『ダックス 牛革 スライドバックル式 ビジネス ベルト DB34280 メンズ ブラック フリーサイズ（ウエストサイズ95cmまで）【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 14時 59分に出品され03月17日 14時 59分に終了予定です。即決価格は7,512円に設定されています。現在502件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ダックス 牛革 スライドバックル式 ビジネス ベルト DB34280 メンズ ブラック フリーサイズ（ウエストサイズ95cmまで）



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.50 cm

横幅 : 12.50 cm

奥行 : 15.00 cm

重量 : 30.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ ダックス

牛革

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フリーサイズ（ウエストサイズ95cmまで）