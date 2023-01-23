『ダックス 牛革 スライドバックル式 ビジネス ベルト DB34280 メンズ ブラック フリーサイズ（ウエストサイズ95cmまで）【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 14時 59分に出品され03月17日 14時 59分に終了予定です。即決価格は7,512円に設定されています。現在502件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ダックス 牛革 スライドバックル式 ビジネス ベルト DB34280 メンズ ブラック フリーサイズ（ウエストサイズ95cmまで）
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.50 cm
横幅 : 12.50 cm
奥行 : 15.00 cm
重量 : 30.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7512円
502 入札履歴
終了
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