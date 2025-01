Club 3D USB 3.2 Gen2 Type C to Type C アクティブ 双方向 Oculus Link 対応ケーブル 8K6【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

Club 3D USB 3.2 Gen2 Type C to Type C アクティブ 双方向 Oculus Link 対応ケーブル 8K6



【商品説明】

・Club 3D CAC-1535 はUSB タイプ C to USB タイプ C 双方向アクティブケーブルです。 リタイマーチップセットにより、最大5mの距離での映像・データ・電力の強化が可能。VRゲーミングに最適なソリューションをご提供します。

・DP 1.4、理論上最大解像度 8K/60Hzをサポート。 レーン毎8.1Gbps、4レーン帯域は32.4Gbps。USB 3.2 Gen2、最大データ転送 10GbpsをサポートしUSB 3.1/USB3.0/USB2.0への下位互換性あり。最大60W (20V/3A) PD 充電 2-WAY充電をサポート、ポジティブ・ネガティブ接続およびホットプラ



【サイズ】

高さ : 4.30 cm

横幅 : 21.30 cm

奥行 : 21.50 cm

重量 : 390.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。