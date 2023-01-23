『MotoM モトム LED アクリルカバー付円筒ペンダント ライト 引掛シーリング ブラック MPN06-BK【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月10日 12時 30分に出品され05月10日 12時 30分に終了予定です。即決価格は7,512円に設定されています。現在541件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
LEDペンダントライトです。 生産国:中国 素材・材質:アルミ(黒色塗装) アクリル(クリア一部消し) 商品サイズ:幅φ5.5×高さ22.8cm(全長:70~130cm) 重量:0.78kg 仕様:消費電力:LEDモジュール7.7W定格光束:668lm固有エネルギー消費効率:86.7lm/W色温度:2700K光源寿命:40000時間吊り高さ調節可能 付属品:取扱説明書、保証書(保証期間:お買い上げ日より1年間)
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【LEKD253914W-LS9】東芝 LEDユニット交換形 ダウンライト 軒下用 高効率 非調光 φ125 2500シリーズ 【TOSHIBA】
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落札価格7512円
541 入札履歴
終了
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