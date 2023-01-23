『NEW YORK HAT ニューヨークハット 6236 Denim Fiddler デニム フィドラー (XL：約60cm)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 01時 26分に出品され03月18日 01時 26分に終了予定です。即決価格は7,512円に設定されています。現在664件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 メンズキャップ

【商品名】

NEW YORK HAT ニューヨークハット 6236 Denim Fiddler デニム フィドラー (XL：約60cm)



【商品説明】

・サイズ L：約58cm

・ツバ 約5.8cm / 高さ 約7cm / 大きさ 縦幅：約27cm / 横幅：約23cm

・・サイズはあくまで目安になっております。

・・商品により若干の個体差がございます。

・生産国 アメリカ製



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



X07149WTYG

カテゴリ ファッション

メンズファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ NEW

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(XL：約60cm)