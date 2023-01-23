『第一精工ロッドホルダー(竿受け) マイボ-トラ-ク 900 01040 釣り【2024年最新】 』はヤフオクでから03月09日 14時 50分に出品され03月09日 14時 50分に終了予定です。即決価格は7,512円に設定されています。現在387件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
第一精工ロッドホルダー(竿受け) マイボ-トラ-ク 900 01040 釣り
【商品説明】
・5 levels of oscillation at 90 degrees
・Compatible Harris up to approx. No. 7
・Made of amorphous resin
・Rod holder/replacement rod holder/drill/bolt/rubber gasket/base (2.3 x 2.2 x 0.8 inches (59 x 57 x 20 mm)
・Support rod diameter: 9.8 inches (25 mm)
【サイズ】
高さ : 6.40 cm
横幅 : 14.70 cm
奥行 : 31.90 cm
重量 : 590.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7512円
387 入札履歴
終了
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