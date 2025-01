第一精工ロッドホルダー(竿受け) マイボ-トラ-ク 900 01040 釣り【2024年最新】

商品情報

【商品名】

第一精工ロッドホルダー(竿受け) マイボ-トラ-ク 900 01040 釣り



【商品説明】

・5 levels of oscillation at 90 degrees

・Compatible Harris up to approx. No. 7

・Made of amorphous resin

・Rod holder/replacement rod holder/drill/bolt/rubber gasket/base (2.3 x 2.2 x 0.8 inches (59 x 57 x 20 mm)

・Support rod diameter: 9.8 inches (25 mm)



【サイズ】

高さ : 6.40 cm

横幅 : 14.70 cm

奥行 : 31.90 cm

重量 : 590.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。