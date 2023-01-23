『uvex(ウベックス） スポーツサングラス UV400 くもり止め ミラーレンズ 自転車/アウトドア sportstyle 235【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 21時 07分に出品され03月06日 21時 07分に終了予定です。即決価格は7,512円に設定されています。現在188件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

uvex(ウベックス） スポーツサングラス UV400 くもり止め ミラーレンズ 自転車/アウトドア sportstyle 235



【商品説明】

・400nmまでのUV：（紫外線）ABCから目を保護します。uvexの社名の由来はuv-ex =UltraViolet EXcluded（紫外線の遮断）です。

・レンズ内側にコーティングされた独自のくもり止めコーティング「supravision」により、視界を鮮明に保ちます。

・可視光線透過率 12%

・表面にナノコーティングを施し、傷や汚れから保護します。また、水洗いで簡単にお手入れができます。

・調整可能なノーズパッドにより適正なポジションでの装着が可能です。



【サイズ】

高さ : 6.70 cm

横幅 : 8.30 cm

奥行 : 16.10 cm

重量 : 70.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。