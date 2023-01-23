『MAXTONE シンバルスタンド ブーム 高さ調整 635mm~1，165mm CBS-002【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 00時 23分に出品され03月26日 00時 23分に終了予定です。即決価格は7,511円に設定されています。現在848件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
MAXTONE シンバルスタンド ブーム 高さ調整 635mm~1，165mm CBS-002
【商品説明】
・KIKUTANI ブームシンバルスタンド
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 8.00 cm
奥行 : 63.50 cm
重量 : 2.08 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7511円
848 入札履歴
終了
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