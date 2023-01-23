『MAXTONE シンバルスタンド ブーム 高さ調整 635mm~1，165mm CBS-002【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 00時 23分に出品され03月26日 00時 23分に終了予定です。即決価格は7,511円に設定されています。現在848件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

MAXTONE シンバルスタンド ブーム 高さ調整 635mm~1，165mm CBS-002



【商品説明】

・KIKUTANI ブームシンバルスタンド



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 8.00 cm

奥行 : 63.50 cm

重量 : 2.08 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。