『近江牛すきやき・しゃぶしゃぶ用 離島は配送不可【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月12日 06時 33分に出品され04月12日 06時 33分に終了予定です。即決価格は7,511円に設定されています。現在223件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 配送不可地域：離島は配送不可

温度帯：冷凍



アレルゲン表示：（義務7品目）無

アレルゲン表示：（推奨21品目）牛肉

賞味期限：30日

規格：肩ロース400g

発送の目安：ご注文後（決済確認後）、5営業日以内の発送予定