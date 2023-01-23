『玄米茶 国産 お茶 茶葉 玄米茶の素200g×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 06時 17分に出品され03月29日 06時 17分に終了予定です。即決価格は7,511円に設定されています。現在701件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

玄米茶 国産 お茶 茶葉 玄米茶の素200g×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園



【商品説明】

・【商品名】玄米茶の素【商品区分】飲料【内容量】200g×6袋

・【店長の一言】本当の玄米茶好きの方は素から選びます(^-^)

・日本産

・開封後はお早めに召し上がりください。



【サイズ】

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※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。