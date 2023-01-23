『長崎 玉緑茶 100g×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 14時 43分に出品され03月11日 14時 43分に終了予定です。即決価格は7,511円に設定されています。現在5件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

長崎 玉緑茶 100g×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園



【商品説明】

・【保存方法】高温・多湿を避け移り香にご注意ください。【販売事業者名】有限会社山年園 170-0002 東京都豊島区巣鴨3-34-1

・【原材料名】茶

・【商品名】煎茶【商品区分】飲料【内容量】100g×6袋

・【店長の一言】当店でも非常に人気な日本茶です(^-^)/



【サイズ】

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※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。