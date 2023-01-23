『長崎 玉緑茶 100g×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 14時 43分に出品され03月11日 14時 43分に終了予定です。即決価格は7,511円に設定されています。現在5件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
長崎 玉緑茶 100g×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
【商品説明】
・【保存方法】高温・多湿を避け移り香にご注意ください。【販売事業者名】有限会社山年園 170-0002 東京都豊島区巣鴨3-34-1
・【原材料名】茶
・【商品名】煎茶【商品区分】飲料【内容量】100g×6袋
・【店長の一言】当店でも非常に人気な日本茶です(^-^)/
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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¥ 7511
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¥ 7511
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¥ 7511
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¥ 7511
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¥ 7511
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¥ 7511
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¥ 7511
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¥ 7511
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¥ 7511
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¥ 7511
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¥ 7511
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¥ 7511
東京都優良茶品評会 農林水産大臣賞 受賞工場銘茶 70g×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 7511
玄米茶 コシヒカリ入り玄米茶 200g×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 7511
国産水出しみんと冷茶 40g（4g×10p）×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 7511
日本茶 お茶 茶葉 静岡茶(赤)100g×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 7511
とげぬきほうじ茶 ティーパック掛川茶 ほうじ茶 3g×15パック×6袋セット 強火仕立て 国産100% ティーバッグ 巣鴨のお茶屋さん 山年
¥ 7511
国産特濃抹茶入りグリーンティー(砂糖少量使用) 粉末 160g×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 7511
落札価格7511円
5 入札履歴
終了
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