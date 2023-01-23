『掛川玄米茶 ティーパック掛川玄米茶 とげぬき玄米茶 3g×15パック×6袋セット 宇治抹茶入り 国産100% ティーバッグ 巣鴨のお茶屋さん【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 17時 52分に出品され03月30日 17時 52分に終了予定です。即決価格は7,511円に設定されています。現在353件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

掛川玄米茶 ティーパック掛川玄米茶 とげぬき玄米茶 3g×15パック×6袋セット 宇治抹茶入り 国産100% ティーバッグ 巣鴨のお茶屋さん



【商品説明】

・【原材料名】緑茶、米、抹茶静岡県産【使用方法】本品をマグカップに1袋入れ、熱湯を注ぎます。お茶が浸出するまで待ちます。お好みの濃さになりましたら袋を取り出してください。※抹茶は1煎目でほとんど抽出されますが、2煎目、3煎目は玄米茶の持つ風味をお楽しみ頂けます。

・【商品名】とげぬき玄米茶 ティーパック【商品区分】食品・飲料【内容量】3g×15パック×6袋セット

・【販売事業者名】有限会社山年園170-0002東京都豊島区巣鴨3-34-1【店長の一言】とげぬき玄米茶ティーパックは、山年園だけのオリジナル商品です。老舗のお茶屋がこだわり抜いた掛川茶を是非ご賞味ください(^-^)

・開封後はお早めに召し上がりください。常温保管してください。高温多湿、直射日光は



【サイズ】

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※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。